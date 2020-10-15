الأمم المتحدة: يجب إجراء انتخابات في العراق لإعادة بناء الثقة

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت، أهمية إجراء انتخابات ذات مصداقية في العراق لإعادة بناء ثقة الجمهور.وأوضحت بلاسخارت - وفقا لما أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء اليوم الخميس- أنه من أجل تحقيق مطلبٍ وطموحٍ شعبي رئيسي، تعهدت الحكومة العراقية بإجراء انتخابات مبكرة حرة وذات مصداقية ومع ذلك، لا تستطيع الحكومة تحقيق ذلك بمفردها، إذ تتطلب جهودًا من الكثيرين، بما في ذلك من القوى السياسية.وأضافت أن بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) تقدم المساعدة والدعم الفني وفقًا لتفويضها، وستواصل تقديم المشورة والدعم المطلوبين من قبل الحكومة العراقية والمؤسسات ذات الصلة، مشيرة إلى أن الانتخابات هي بقيادةٍ عراقيةٍ ومملوكة للعراقيين.