سهير عبدالقادر تنعى محمود ياسين: الوسط الفني افتقد ركنًا هامًا من أركانه

نعت سهير عبد القادر، رئيس مجلس أمناء مؤسسة أولادنا لذوي القدرات الخاصة، وجميع أعضاء المجلس، الفنان الكبير محمود ياسين، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ٧٩ عاما، فجر اليوم الأربعاء.وأكدت "سهير عبدالقادر"، أن الوسط الفني افتقد برحيله ركنا هاما من أركانه، وذلك لأن "ياسين" يعد من أهم فناني مصر المتميزين، لما له من تاريخ سينمائى كبير قارب الـ٢٠٠ عمل، سواء مسرحي أو سينمائي أو تلفزيوني، حيث كانت بداية أعماله الفنية عام ١٩٦٤.وتقدمت "سهير عبدالقادر" بخالص التعازي لأسرة الراحل والوسط الفني، متمنية من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.