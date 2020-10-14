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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس حكومة كردستان والسفير البريطاني لدى العراق يبحثان اتفاق سنجار

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 05:25 م
مسرور بارزاني
مسرور بارزاني
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بحث رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، مع السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، مستجدات الأوضاع في العراق، واتفاق "سنجار".

وذكر مكتب بارزاني- في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" اليوم الأربعاء- أن رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني، استقبل السفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي، وجرى خلال اللقاء بحث آخر مستجدات الوضع في العراق والمنطقة، فضلا عن مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كردستان والمملكة المتحدة.

ووشدد الجانبان - وفقا للبيان - على أهمية استقرار الوضع في العراق، وحل المشاكل العالقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية على أساس الدستور.

وسلط رئيس الحكومة مسرور بارزاني، الضوء على عملية الإصلاح التي تنفذها التشكيلة الوزارية التاسعة ل‍حكومة إقليم كردستان، والتي تهدف أساسًا لتنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية الاقتصادية للإقليم.

من جهته، أكد السفير البريطاني دعم بلاده لاتفاق تطبيع الأوضاع في سنجار كخطوة لتحقيق استقرار المنطقة وإعادة إعمارها، تمهيدا لعودة النازحين إلى ديارهم.

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