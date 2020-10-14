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منوعات

استمرار التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 لبدء صرف الدفعة الرابعة

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 04:06 م
منحة العمالة غير
منحة العمالة غير المنتظمة
أحمد عوض
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في إطار حرص الدولة التخفيف عن كاهل المواطنين البسطاء المتأثرين بأزمة كورونا، يبحث كثيرون عن خطوات التقديم لمنحة العمالة غير المنتظمة 2020 ، حيث أتاحت وزارة القوى العاملة المصرية، من خلال رابط موقعها على الإنترنت، التحديث الشامل للبيانات الخاصة بالمتقدمين من أجل الحصول على منحة الـ 500 جنية للعمالة غير المنتظمة في الدفعة الرابعة.

وفي هذا السياق، بات التقديم وتحديث البيانات متوفر على موقع وزارة القوى العاملة المصرية، حيث استمر وصول الرسائل النصية للعديد من المسجلين عبر رقم 2030، تحثهم على تحديث البيانات والتسجيل من اليوم 8 أكتوبر 2020 وحتى يوم 15 أكتوبر بحد أقصى.

خطوات التقديم لمنحة العمالة الغير منتظمة 2020

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة عبر هذا الرابط:  empsearch.manpower.gov.eg 

- اختيار تحديث بيانات المستفيدين من منحة العمالة غير المنتظمة

- اختيار "استكمال البيانات"

- ضع بيانات الرقم القومي وكتابة تاريخ الميلاد والموقف التأميني والاسم والمهنة ونوع القطاع والرغبة في التدريب والعنوان ورقم الهاتف والبريد الإلكتروني الخاص بك.

- القيام بحفظ البيانات التي تم وضعها، حين فتح صرف المنحة ستصلك رسالة بموعد الاستلام على رقم 2030 عبر الموبايل

الفئات الغير مستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

أعلنت وزارة القوى العاملة المصرية، أن الفئات غير المستحقة لمنحة الـ 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة هي:

- الموظفين، وجميع أصحاب المعاشات.

- والذين يملكون حيازات والأملاك الزراعية والمتوفين.

- جميع الأطفال، والذين يحصلون على منح تأمينية.

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، كان أعطى توجيهاته باستمرار متابعة التقديم لمنحة العمالة الغير منتظمة 2020 وذلك من أجل صرفها لمدة ثلاثة أشهر أخرى في شهر أكتوبر وشهر نوفمبر وشهر ديسمبر من العام الجاري 2020، وذلك من أجل ضمان توفير الدعم للعمالة المتضررة من أزمة مرض كورونا.

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الآن.. تسجيل العمالة غير المنتظمة 2020 عبر لينك موقع القوى العاملة manpower.gov.eg




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