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الثلاثاء 31 مارس 2020 الموافق 07 شعبان 1441
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منوعات

تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة manpower gov eg استمارة وزارة القوى العاملة

الثلاثاء 31/مارس/2020 - 09:47 م
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
أحمد عوض
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تنشر جريدة الدستور تفاصيل تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg استمارة التقديم في موقع وزارة القوى العاملة المصرية، حيث تقوم وزارة القوى العاملة، بتكثيف الجهود حول عمليات التدقيق في بيانات العمالة غير المنتظمة من قبل المصريين في جميع المحافظات التي تسجل أولا بأول عبر الموقع الرسمي الإلكتروني الخاص بالوزارة، للتمهيد لرعايتهم في ظل الظروف التي تمر بها مصر وكذلك العمل على رفع العبء عن كاهلهم.

 تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة www manpower gov eg


وفي هذا السياق، ناشدت وزارة القوى العاملة، العمالة غير المنتظمة على ضرورة وجوب الإسراع في تقديم البيانات، لصرف المنحة الاستثنائية المقدرة بحوالي 500 جنيه، وذلك بعد القيام بعلاج الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالوزارة بشكل تقني من جانب وزارة الاتصالات المصرية.

رابط استمارة التقديم في موقع وزارة القوى العاملة


وتتلخص خطوات التقديم في الدخول على رابط موقع الوزارة www. manpower.gov، والقيام باختيار تسجيل العمالة غير المنتظمة، ثم بعد ذلك الضغط على https://docs.google.com/forms/d/e/  وتسجيل جميع البيانات الشخصية.

 مراحل تسجيل بيانات العمالة الغير منتظمة 


1- كتابة اسم الشخص كامل "رباعي".

2- إدخال وكتابة الرقم القومي كاملا (رقم البطاقة الشخصية للفرد).

3- إدخال وكتابة رقم المحمول الشخصي.

4- وضع النوع، سواء أكان (ذكر أو أنثى).

5- وضع الحالة الاجتماعية، سواء أكان أعزب أو متزوج.

6- وضع تاريخ الميلاد للشخص، المكون من: اليوم- الشهر- وسنة الميلاد.

7- وضع اسم محافظة للفرد من القائمة المتوفرة.

8- وضع نوع المؤهل الدراسي الذي وصل إليه المتقدم.

9- وضع موقف الشخص من العمل في الوقت الذي تمر به البلد الآن.

10- جهة العمل الحالية إن وجدت.

وأخيرا يجب النقر على كلمة إرسال وبهذا تكون سجلت البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح وعلى أكمل وجه.

الجدير بالذكر أن كل ذلك يأتي ذلك في ضوء الظروف التي تمر بها مصر بشكل استثنائي، خاصة في ظل تصدي الدولة للفيروس المستجد "كوفيد19" والإجراءات الاحترازية التي تمر بها البلاد في مواجهته، وما تعانيه  العمالة الغير منتظمة أو ما يطلق عليهم "عمال اليومية"، وفي إطار خطة الدولة الشاملة لحماية هذه الفئات من أي تداعيات ومخاطر قد يتعرض لها البعض بسبب فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في العديد من دول العالم.

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موقع وزارة القوى العاملة manpower.. تسجيل استمارة العمالة غير المنتظمة عبر الرابط


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