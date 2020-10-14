61 عامًا.. «موزة قطر» تحارب «الشيخوخة» بعمليات التجميل

كثيرًا ما أثارت الشيخة موزة المسند والدة أمير قطر الحالى تميم بن حمد، الأزمات من خلال أفعالها العدوانية والتي تسعى من خلالها لفرض سيطرتها.وعلى الرغم من انتشار فيروس كورونا المستجد وارتفاع أعداد المصابين فى دول العالم وعلى رأسها إسرائيل، فلم تبالى موزة المسند بكل ذلك، واتجهت مسرعة لتل أبيب لإجراء عملية تجميلية جديدة فى الوجه.جاء ذلك وفقا لما كشفته إيرينا تسوكرمان، المحامية الأمريكية والمتخصصة في شؤون الأمن القومي وحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ونشرت تسوكرمان، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، خلال مايو الماضى، صورا للمستشفى التي أجرت فيها موزة عملية التجميل الخاصة بها في تل أبيب.وقالت تسوكرمان فى تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر، "هذا هو المكان الذي أجرت فيه الشيخة موزة جراحة التجميل الخاصة بها في الوجه".ووجهت المحامية الأمريكية رسالة لـ موزة من مقر إقامتها بنيويورك، قالت فيها "إنك تتقدمين بالعمر وتطرقت إلى عملية تجميل في إسرائيل التي قلتِ عنها انك تكرهينها".وأعربت موزة عن غضبها الشديد حين اشترى حمد بن جاسم، رئيس الوزراء القطري الأسبق، وأحد أطراف تنظيم الحمدين، قصرا ضخما في تل أبيب.كما أثارت موزة المسند جدلًا ضخما عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دشن رواد تويتر هاشتاجا هو" موزة تسوي عملية تجميل بتل أبيب"، تبادلوا خلاله رسالة تسوكرمان المصورة، بالإضافة لصور المستشفى الذي أجرت فيه موزة عملية التجميل في إسرائيل.وشن رواد تويتر على والدة تميم موجة استنكار وسخرية بالغة، حيث كتب أحدهم "يا شيخة اتقي الله أبناء بلدك يبغون المال"، فيما علق أخر: "تبي أن العمال المساكين لديكم يتسولون من أجل الطعام"، بينما كتبت ثالثة "نحن نحارب الكورونا، وموزة تحارب السن بعمليات التجميل، يا شيخة اعترفي أنك 61 عاما".