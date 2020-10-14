حبس سائق «تريلا» دهس عامل «دليفرى» على الأوتوستراد

قررت نيابة حلوان الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس سائق 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بصدم عامل دليفرى بسيارته على طريق الأوتوستراد.لقي العامل مصرعه بعدما صدمته سيارة "تريلا" كان السائق يسير بها عكس الاتجاه بطريق الأوتوستراد أثناء استقلال العامل دراجة بخارية بدائرة قسم حلوان.وأدى الحادث إلى توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور وتم رفع حطام الحادث، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية.