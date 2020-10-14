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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجو الألمانى يتدرب على حماية أراضى «الناتو» باستخدام أسلحة نووية

الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 01:30 ص
سلاح الجو الألماني
سلاح الجو الألماني
وكالات
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يجري الجيش الألماني تدريبات مع شركائه في حلف شمال الأطلسي (ناتو) على حماية أراضي الحلف باستخدام أسلحة نووية.

وساحة التدريب في هذا العام هي مطار نورفينيش في ولاية شمال الراين ويستفاليا غربي ألمانيا، والذي يمكن أن يكون مكانًا بديلًا للأسلحة النووية الأمريكية التكتيكية من طراز بي61، المخزنة في ساحة طيران بوشيل في ولاية راينلاند بفالتس، وفقًا لبيانات غير مؤكدة.

ويجري في بوشيل في الوقت الراهن تدريب باسم "الحارس الثابت" حيث يتدرب سلاح الجو الألماني على الدفاع عن المطار القائم هناك ضد أي هجوم، وحسب بيانات الجيش الألماني، فإنه يتم التدريب في هذه المناورة على استخدام نظام الدفاع الجوي الصاروخي باتريوت في المناطق الوعرة.

تجدر الإشارة إلى أن أسلحة بي 61 الموجودة في بوشيل يمكن إطلاقها في حالة الطوارئ من طائرات تورنادو الألمانية لإيقاف القوات المسلحة المعادية، في إطار الخطة المعروفة باسم "المشاركة النووية"، وهي خطة ردع للناتو، يمكن من خلالها أن يحصل الحلفاء على أسلحة نووية أمريكية.

ويُعْتَقَد أن هناك أسلحة نووية أمريكية مخزنة أيضًا في إيطاليا وبلجيكا وتركيا وهولندا، وتشارك في التدريب الحالي على سبيل المثال طائرات هولندية وبلجيكية وإيطالية.

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