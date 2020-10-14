مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى محافظات مصر
الأربعاء 14/أكتوبر/2020 - 03:34 ص
يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عن مواقيت الصلاة اليوم في مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.
وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم اليوم الاربعاء 14-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
الشروق 5:56 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:26 PM
صلاة العِشاء 6:43 PM
الشروق 6:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:31 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:54 PM
صلاة المَغرب 5:22 PM
صلاة العِشاء 6:39 PM
الشروق 5:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:36 AM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:31 PM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 12:11 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:27 PM
صلاة العِشاء 6:42 PM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM.
مواقيت الصلاة اليوم
وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم اليوم الاربعاء 14-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».
وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.
مواعيد الصلاة اليوم
مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزةصلاة الفجْر 4:29 AM
الشروق 5:56 AM
صلاة الظُّهْر 11:41 AM
صلاة العَصر 2:58 PM
صلاة المَغرب 5:26 PM
صلاة العِشاء 6:43 PM
مواعيد الصلاة في الإسكندريةصلاة الفجْر 4:34 AM
الشروق 6:02 AM
صلاة الظُّهْر 11:47 AM
صلاة العَصر 3:03 PM
صلاة المَغرب 5:31 PM
صلاة العِشاء 6:49 PM
مواقيت الصلاة في الإسماعيليةصلاة الفجْر 4:25 AM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:37 AM
صلاة العَصر 2:54 PM
صلاة المَغرب 5:22 PM
صلاة العِشاء 6:39 PM
مواقيت الصلاة في السويسصلاة الفجْر 4:24 AM
الشروق 5:51 AM
صلاة الظُّهْر 11:36 AM
صلاة العَصر 2:53 PM
صلاة المَغرب 5:21 PM
صلاة العِشاء 6:38 PM
مواقيت الصلاة في شرم الشيخصلاة الفجْر 4:17 AM
الشروق 5:42 AM
صلاة الظُّهْر 11:29 AM
صلاة العَصر 2:47 PM
صلاة المَغرب 5:16 PM
صلاة العِشاء 6:31 PM
مواقيت الصلاة في أسوانصلاة الفجْر 4:59 AM
الشروق 6:21 AM
صلاة الظُّهْر 12:11 PM
صلاة العَصر 3:31 PM
صلاة المَغرب 6:00 PM
صلاة العِشاء 7:13 PM
مواقيت الصلاة في سوهاجصلاة الفجْر 4:28 AM
الشروق 5:52 AM
صلاة الظُّهْر 11:39 AM
صلاة العَصر 2:59 PM
صلاة المَغرب 5:27 PM
صلاة العِشاء 6:42 PM
مواقيت الصلاة في مرسى مطروحصلاة الفجْر 4:45 AM
الشروق 6:13 AM
صلاة الظُّهْر 11:57 AM
صلاة العَصر 3:13 PM
صلاة المَغرب 5:41 PM
صلاة العِشاء 7:00 PM.
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