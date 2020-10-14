مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 14-10-2020 فى محافظات مصر

مواقيت الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم

مواعيد الصلاة اليوم في القاهرة والجيزة

مواعيد الصلاة في الإسكندرية

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية

مواقيت الصلاة في السويس

مواقيت الصلاة في شرم الشيخ

مواقيت الصلاة في أسوان

مواقيت الصلاة في سوهاج

مواقيت الصلاة في مرسى مطروح





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يبحث الكثير من المسلمين داخل جمهورية مصر العربية، يوميًا، عنفي مختلف المحافظات، وذلك لتغير التوقيتات من مكان لآخر، بشكل يتماشى مع اليوم بناءً على النشرات اليومية التي تعلنها دار الإفتاء المصرية بالتعاون مع علماء المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية في تحديد التوقيتات بناءً على الدرجة الفلكية لكل صلاة.وتحرص «الدستور» على نشر مواقيت الصلاة، اليوم اليوم الاربعاء 14-10-2020 في عدد من محافظات مصر، تسهيلًا على متابعيها من البحث لمعرفة تلك المواقيت، وتشمل مواعيد الصلوات الخمس، وهي: «الفجر- الظهر- العصر- المغرب- العشاء».وتأتي تلك الخدمة حرصًا على تقديم ما هو أفضل للقراء، من خلال تغطية الجوانب المرتبطة باهتماماتهم بشكل مستمر.صلاة الفجْر 4:29 AMالشروق 5:56 AMصلاة الظُّهْر 11:41 AMصلاة العَصر 2:58 PMصلاة المَغرب 5:26 PMصلاة العِشاء 6:43 PMصلاة الفجْر 4:34 AMالشروق 6:02 AMصلاة الظُّهْر 11:47 AMصلاة العَصر 3:03 PMصلاة المَغرب 5:31 PMصلاة العِشاء 6:49 PMصلاة الفجْر 4:25 AMالشروق 5:52 AMصلاة الظُّهْر 11:37 AMصلاة العَصر 2:54 PMصلاة المَغرب 5:22 PMصلاة العِشاء 6:39 PMصلاة الفجْر 4:24 AMالشروق 5:51 AMصلاة الظُّهْر 11:36 AMصلاة العَصر 2:53 PMصلاة المَغرب 5:21 PMصلاة العِشاء 6:38 PMصلاة الفجْر 4:17 AMالشروق 5:42 AMصلاة الظُّهْر 11:29 AMصلاة العَصر 2:47 PMصلاة المَغرب 5:16 PMصلاة العِشاء 6:31 PMصلاة الفجْر 4:59 AMالشروق 6:21 AMصلاة الظُّهْر 12:11 PMصلاة العَصر 3:31 PMصلاة المَغرب 6:00 PMصلاة العِشاء 7:13 PMصلاة الفجْر 4:28 AMالشروق 5:52 AMصلاة الظُّهْر 11:39 AMصلاة العَصر 2:59 PMصلاة المَغرب 5:27 PMصلاة العِشاء 6:42 PMصلاة الفجْر 4:45 AMالشروق 6:13 AMصلاة الظُّهْر 11:57 AMصلاة العَصر 3:13 PMصلاة المَغرب 5:41 PMصلاة العِشاء 7:00 PM.