رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 12 أكتوبر 2020 الموافق 25 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا ؟.. لجنة الفتوى تجيب

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 11:42 ص
جريدة الدستور
أميرة العناني
طباعة
ورد سؤال إلى لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، يقول فيه صاحبه "هل تجب الإقامة عند الصلاة منفردًا ؟".

ومن جانبها أوضحت اللجنة أن جمهور أهل العلم ذهبوا إلى استحباب إقامة الصلاة للمنفرد سواء صلى في بيته أو في مكان آخر ففي الحديث " " يَعْجَبُ رَبُّكَ مِنْ رَاعِي غَنَمٍ فِي رَأْسِ الشَّظِيَّةِ لِلْجَبَلِ يُؤَذِّنُ لِلصَّلاةِ وَيُصَلِّي، فَيَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: " انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا يُؤَذِّنُ وَيُقِيمُ يَخَافُ شَيْئًا قَدْ غَفَرْتُ لَهُ وَأَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ ".

وأضافت اللجنة أنه إذا اقتصر المنفرد على أذان الحي وإقامته أجزأه ذلك وصلاته صحيحة ؛ لما روي أن عبدالله بن مسعود صلى بعلقمة والأسود بغير أذان ولا إقامة وقال: يكفينا أذان الحي وإقامتهم "، وعليه فلا تشترط الإقامة لصحة الصلاة.

موضوعات متعلقة

مصادر: إخلاء سبيل المحامي طارق جميل سعيد بكفالة

ننشر صورة ضوئية من جواز سفر شقيق حسن مالك المتهم بتمويل الإخوان

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

تفاصيل حالة الطقس اليوم الإثنين 12-10-2020

الصور

image description

صانع الموضة.. أبرز 9 إطلالات لـ عمرو دياب في عيد ميلاده (صور)

image description

جامعة أسيوط تعلن الجدول الزمني لتسكين الطلاب

image description

محافظ أسيوط يتفقد مجمع الصناعات بعرب العوامر

image description

محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس قبل عودة الدراسة

image description

الأهلي «يتصدر» وبيراميدز ينتظر الوصافة

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

مصدر أمني ينفي العثور على قنبلة في محكمة بالجيزة

مدبولي: طرح 250 ألف وحدة إسكان اجتماعي و«سكن المصريين» خلال أيام

«بيت دعارة».. زوجة الأجير سامي كمال الدين تفضح ماخور قناة الشرق

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

ياسمين على: لا أحب تشبيهى بصوت أنغام (حوار)

منوعات

دراسة تحذر من استمرار كورونا على الأسطح الزجاجية والنقود لحوالي شهر

«الحرب مع جدي» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا

إصابة عشرات الطلاب بـ«نوروفيروس» فى الصين

أزمة تهدد التوازن البيئى بإسطنبول

أيام زمان

هل كانت بخيلة؟.. حكاية فنانة يهودية شهيرة رفضت الخروج من مصر

«ساندها فمنعته من التمثيل معها».. حكاية الزوجة الأولى لأنور وجدي

«جبنة روكفور وتفاح».. حكاية مثيرة لـ مصطفى أمين في الزنزانة

قصة غضب الراقصات من سهير زكى

مقالات الرأي
د. منى حلمى
إذا كان الله أعلم لماذا إذن يحاصروننا بالفتاوى؟
عمرو خالد
الستّار.. حَيىٌ ستِيرٌ يحب الستر والحياء
ماجد حبته
حسمنا معركة الوعى.. ولن نصالح
نرمين يسر
نرمين يسر تكتب: «السقا مات» ورمزية الموت والحياة
المزيد

الثقافة

بتانة تتعاقد على ترجمة رواية «رجل من الشعب» للعربية

مركز طلعت حرب يحتفل بنصر أكتوبر (صور)

الصغير يستعد لعرض «ريسايكل» على «الطليعة»

غدًا.. مناقشة دراسة نقدية لـ«يوم أن قتلوا الغناء» بالقومى للمسرح