الرئيس التونسى يوجه بسرعة محاكمة المتورطين فى نهب المال العام

طالب الرئيس التونسي قيس سعيد، بضرورة استعادة الأموال المنهوبة منذ سنوات ومحاكمة المتورطين في هذه السرقات معتبرا أنهم ما زالوا يستهدفون الدولة.جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم في قصر قرطاج برئيس الحكومة هشام المشيشي، وفق بيان لرئاسة الجمهورية.وشدد رئيس الدولة على تحميل كل طرف مسئولياته كاملة، مؤكدًا وجوب تطبيق القانون على الجميع مهما كانت المسئولية التي يتحملها. كما أكد أيضا أن القانون لا يجب أن يطبّق على جزء دون آخر.وأضاف سعيد: "الجرائم التي قام بها من نهبوا أموال الشعب على مدى عقود بقيت في رفوف المحاكم بلا ملاحقة ناجعة ولا جزاء، بل أكثر من ذلك من مكانه السجن صار يتطاول على الدولة وعلى رموزها".