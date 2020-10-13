تعاون بين «فنون تطبيقية حلوان» و« القابضة للغزل والنسيج»

في إطار حرص كلية الفنون التطبيقية جامعة حلوان على المشاركة في تطوير صناعة الغزل والنسيج في مصر، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، تم توقيع مذكرة التفاهم بين كلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان ويمثلها أستاذ دكتور ميسون قطب عميد الكلية، والشركة القابضة للغزل والنسيج ويمثلها الدكتور أحمد مصطفي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج.وتم عقد البروتوكول تحت إشراف ا.د. داليا فكري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث شملت بنود التعاون التدريب المتبادل بين الطرفين تدريب طلاب الكلية في المصانع والشركات التابعة للشركة القابضة وتدريب العمالة على النواحي الفنية من قبل أعضاء هيئة التدريس بالكلية.كما تضمنت الاتفاقية المبرمة بين الجانبين أن تقوم الكلية بتقديم التصميمات المبتكرة في شتى المجالات مثل الغزل والنسيج والتريكو وطباعة المنسوجات والملابس الجاهزة، وكذلك الإعلان والطباعة والنشر والتغليف من أعمال الطلاب المتميزين في الكلية.