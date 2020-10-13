العراق يفكك عبوة ناسفة وسط بغداد

تمكنت الشرطة العراقية، اليوم الثلاثاء، من تفكيك عبوة ناسفة في منطقة الكرادة وسط بغداد.وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية، بأن قوة من خبراء المتفجرات (صقر بغداد) تمكنت من معالجة عبوة ناسفة محلية الصنع بالقرب من ساحة 52 ضمن منطقة الكرادة.وأكد المصدر أنه لم تحدث أي خسائر أو إصابات جراء تفكيك العبوة الناسفة.