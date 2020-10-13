تراجع مؤشرات الأسهم اليابانية فى التعاملات الصباحية

تراجعت مؤشرات الأسهم اليابانية في التعاملات الصباحية ببورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الثلاثاء.وخسر مؤشر نيكي القياسي المؤلف من 225 سهما 32.74 نقطة أو ما يعادل 0.14 % ليصل إلى 23525.95 نقطة في التعاملات الصباحية عند الساعة 11:30 صباحا بالتوقيت المحلي (02:30 بتوقيت جرينتش).كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.20 نقطة، أو0.13 %، ليصل إلى 1641.15 نقطة.