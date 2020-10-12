وزير خارجية قطر يعترف بتمويل الدوحة الجماعات الإرهابية

اعترف وزير الخارجية القطري، محمد عبدالرحمن آل ثاني، بتمويل الدوحة للجماعات الإرهابية، معتبرا أن هذا أمر طبيعي تقوم به العديد من الدول.وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مصورا لوزير الخارجية القطري، يعترف بهذا الأمر ردا على سؤال صحفي خلال أحد المؤتمرات بشأن اتهام دول الرباعي (مصر، السعودية، الإمارات، البحرين)، للنظام القطري بدعم الجماعات الإرهابية.وقال محمد عبدالرحمن، إن تمويل الإرهاب موجود في جميع دول المنطقة، ولا ينطبق فقط على قطر، بل إن الدوحة في أسفل قائمة الدول المتورطة في دعم الإرهاب على حد قوله.