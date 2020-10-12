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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

لليوم الثالث على التوالي.. حملة نظافة موسعة بشوارع أرمنت

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 08:00 م
حملة نظافة موسعة
حملة نظافة موسعة بشوارع أرمنت
هدى الأمير
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أعلن العميد عبدالله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت، أن أعمال حملة النظافة والتجميل مستمرة لليوم الثالث على التوالي وقد استهدفت الحملة اليوم الاثنين طريق المهدية وطريق الرزقة بقرية الرياينة ومدخل القرية من الطريق السريع، في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر بضرورة رفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل.

وأوضح عاشور أنه تم رفع المخلفات والأتربة ونواتج حفر بإجمالي مساحة ٢٠٠ م٣، وشارك في أعمال الإزالة خالد حسين مدير المرافق ومحمد عثمان رئيس قرية السلام.

وكانت قد شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت حملة نظافة مكبرة منذ أول أمس، واستهدفت قرى الرياينة والرزيقات والمحاميد، بمشاركة رؤساء القرى ومدير إدارة المرافق ومدير إدارة المتابعة.

وصرح عاشور بأنه تم تهذيب الأشجار ونظافة وتجميل طريق البحر بقرية الرياينة، كما تم رفع القمامة والأتربة بطول الطريق السريع، وبقرية الرزيقات تم رفع ناتج تطهير ترعة اصفون طريق مصر أسوان الزراعي بطول ١ كم، كما تم نظافة وتجميل مدخل طريق الوادي الجديد بالرزيقات قبلي، وبقرية المحاميد تم رفع القمامة ونظافة طريق مصرف الترسانة بطول ٥٠٠ م.

كما استهدفت حملة النظافة والتجميل، عدة مناطق منها قرية السلام حيث تم رفع المخلفات والأتربة بطريق مصر أسوان الزراعي بطول ١ كم، وفى مدينة أرمنت تم تقليم الأشجار وإزالة الهيش والحشائش ورفع المخلفات والأتربة بطريق مدخل الصفصاف بطول ١٥٠م.

وعن أعمال النظافة والتجميل بقري الرياينة والرزيقات تم تقليم الأشجار ورفع الأتربة بطريق البحر بطول ١كم، وبقرية الرزيقات تم استكمال رفع الأتربة بطريق مدخل الوادي الجديد.

وأكد عاشور أن الحملة مستمرة للارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمواطنين ورفع كفاءة ومستوى النظافة والتجميل بمركز ومدينة أرمنت بالكامل.

وفي سياق آخر قامت الوحدة المحلية لقربة السلام بإزالة تعد بالبناء على أرض زراعية في المهد على مساحة قيراط، تم تحرير المحاضر اللازمة وإحالة الموضوع للنيابة العامة.

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