الفيلم العراقي «كلشي ماكو» يفوز بجائزة من سوق مهرجان مالمو

فاز الفيلم العراقي "كلشي ماكو" للمخرجة ميسون، الباجه جي، بجائزة مادية قيمتها 5 آلاف دولار أمريكي من شركة "The Cell Group"، وذلك ضمن سوق مهرجان مالمو للسينما العربية، حيث اختير الفيلم ضمن قسم تمويل مرحلة ما بعد الإنتاج، ويختتم مهرجان مالمو يوم الثلاثاء 13 أكتوبر الحالي.وسابقًا حصد "كلشي ماكو" جائزة IWC المقدمة في مهرجان دبي السينمائي الدولي، ومقدارها 100 ألف دولار، ونال أيضًا منحا مختلفة في المنطقة العربية ومنها سند والصندوق العربي للثقافة والفنون (آفاق) ومؤسسة الدوحة للأفلام، وعلى الصعيد الأوروبي نال منحة "CNC&Institut Français" في فرنسا، ومؤسسة الفيلم البريطاني.وتدور أحداث الفيلم خلال الأسبوع الأخير من عام 2006، في حارة ببغداد تجمع أطياف المجتمع، يحاول الناس أن يعيشوا حياتهم اليومية، على الرغم من نوبات العنف الشديد وغير المتوقع، في الصباح يخرج الناس إلى شوارع مزدحمة ومختنقة بالحواجز الأسمنتية ونقاط التفتيش، يحاولون عبثًا إنهاء عملهم ليعودوا مسرعين إلى منازلهم قبل حظر التجول المسائي، وعندما يُحبسون في بيوتهم طوال الليل، يحاولون تجاهل أصوات مدافع الهاون وإطلاق النار في الخارج، فيما يساعدون أطفالهم على حل الواجبات المدرسية، ويتابعون المسلسلات الدرامية في التليفزيون، وينظمون علاقاتهم الشخصية."كلشي ماكو" من إخراج ميسون الباجه جي، وشاركتها التأليف دكتورة إرادة الجبوري، وبطولة دارينا الجندي، زينب الغنيمي، وأميد هاشمي، وإنتاج Oxymoron Films (بريطانيا)، وLinked Productions (الكويت)، وLes Contes Modernes (فرنسا)، وNeue Mediopolis Filmproduktion (ألمانيا)، وتتولي MAD Solutions توزيع الفيلم في العالم العربي.