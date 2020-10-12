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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ أسيوط يفتتح مستشفى الزراعيين بعد التجديد (صور)

الإثنين 12/أكتوبر/2020 - 06:31 م
جريدة الدستور
أسيوط_محمد أبوشادي:
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افتتح اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، مستشفى الزراعيين بعد تطويرها، كما تفقد أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق مدينة أسيوط، يرافقه الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين على مستوى الجمهورية، وذلك ضمن خطة النقابة لتطوير أصولها ومقراتها وأنديتها على مستوى الجمهورية وتحسين الخدمات المقدمة لأعضائها وأهالي المحافظة.

حضر الافتتاح الدكتور شحاتة غريب نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون التعليم والطلاب، والمهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، والدكتور على مهران عضو مجلس الشيوخ، والمهندس ياسر عمر أمين حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والمهندس السيد عبداللطيف وكيل النقابة العامة، والمهندس محمد الشوري سكرتير عام النقابة العامة، والمهندس عبدالرءوف الجمل أمين عام صندوق النقابة العامة، ومن فرع النقابة بأسيوط المهندس أحمد هريدي رئيس فرع النقابة بالمحافظة، والمهندس أسامة إبراهيم أمين صندوق النقابة، والمهندس أحمد السعيد غانم سكرتير عام فرع أسيوط، والمهندس حنا شحاته مسعود، والمهندس محمد طه العادلين، والمهندس محمد محمود فتحي أعضاء مجلس إدارة النقابة بالمحافظة وأعضاء مجلس الإدارة عن مراكز المحافظة. 

كان محافظ أسيوط قد استقبل بمكتبه بديوان عام المحافظة الدكتور السيد على خليفة نقيب الزراعيين لبحث تفعيل الدور المجتمعى للنقابة بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية ودعم المشروعات التنموية، ثم قام المحافظ ومرافقوه بافتتاح مبنى مستشفى الزراعيين بعد تطويره والنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وأعضاء النقابة، وعقب الافتتاح استمع المحافظ ومرافقوه إلى فيلم تسجيلي عن بعض أعمال التطوير التي تمت، ثم تفقدوا أقسام المستشفى من عيادات خارجية ومعامل وغرف العمليات وقسم الحضانات وذلك للوقوف على أعمال التطوير. 

واستكمل المحافظ جولته يرافقه نقيب الزراعيين بتفقد أعمال إنشاء المبنى الاجتماعي لنادي الزراعيين بحي شرق وتابع أعمال الإنشاء والتقى بأعضاء مجلس الإدارة، مشددا على تكثيف أنشطة النقابة بالمحافظة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيدًا بالمبنى الاجتماعي وأعمال التطوير التي تمت. 

وأشار نقيب الزراعيين إلى جهود النقابة لتنمية مواردها الذاتية من خلال حسن استغلال الأصول بمختلف محافظات الجمهورية وحسن إدارتها وتطوير مقراتها وخدماتها المقدمة لأعضائها الذين تجاوزوا مليون مهندس زراعي على مستوى الجمهورية، فضلًا عن خدماتها المقدمة للمواطنين ضمن المشاركة المجتمعية، بالإضافة إلى مشاركة النقابة في تنفيد المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة. ‬

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