جامعة أسيوط تختتم فعاليات نموذج محاكاة الاتحاد الأوربي

افتتح الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، اليوم الاثنين، فعاليات المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة الاتحاد الأوربي في موسمه السادس (2019-2020)، والذي جاء تحت عنوان "الاتحاد الأوروبي ما بين تحديات أزمة كورونا وتعظيم فرص التعاون الصيني".وشهدت جلسة المؤتمر الافتتاحية حضور نخبة من كبار القامات السياسية والدبلوماسية دوليًا، وعلى رأسهم السفير كريستيان برجر سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق، واللواء أركان حرب طارق المهدي المحافظ الأسبق ورئيس اللجنة الوطنية للإعلام سابقًا، والسفير بدر عبد العاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، وأولدرشى فوندروسكا الملحق الثقافي لسفارة التشيك، والدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور عبدالسلام نوير عميد كلية التجارة، والدكتور محمد العدوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ونخبة من عمداء الكليات المختلفة بالجامعة ووكلائها وأعضاء هيئة التدريس بكلية التجارة ومختلف الكليات.وفي مستهل أعمال الجلسة الافتتاحية فقد أكد الدكتور شحاتة غريب على حرص إدارة الجامعة على توفير كل ما يلزم من سبل الدعم والرعاية التي تضمن استمرار وتقدم نسخ متعاقبة من نماذج المحاكاة، والذي يعد واحدًا من أهم الأنشطة الطلابية التى تميز فيها أبناء الجامعة والذى يحظى فى كافة مواسمه بتشريف وحضور الكثيرين من القامات المرموقة سواء فى مجال السياسة أو الإعلام داخل مصر أو خارجها، مما مثل دفعةً قوية لتشجيع الشباب على المشاركة والمنافسة فى وقائع نماذج المحاكاة المختلفة والتى تعمل على مناقشة المشاكل والتحديات التى تواجه الأوطان وسبل حلها والتغلب عليها والوصول إلى آليات لتحقيق التعاون المشترك والمتكاتف من أجل تنمية الدول ونهضة الشعوب.ولفت أن انعقاد النموذج هذا العام والذي يأتي متزامنًا مع هجوم فيروس كورونا المستجد يعد تأكيدًا على رغبة إدارة كلية التجارة من وعلى رأسها عميد الكلية ووكلائها وأساتذتها على مواصلة جهدهم وعملهم لضمان استمرار نجاح النموذج فى نسخته السادسة، موجهًا شكره لهم لجهدهم المتميز والرائع فى الإشراف على ذلك النشاط وتدريب الطلاب.ومن جانبه فقد أكد الدكتور محمد العدوي أهمية مشاركة الطلاب في نماذج المحاكاة بمختلف أشكالها لما تعود عليهم بعدة فوائد والتي تتمثل فى زيادة مهارات وقدرات الطلاب في قيادة الأنشطة والتعاون مع الآخر والتواصل فيما بينهم، وكذلك تنمية المهارات البحثية للطلاب من خلال تجميع المادة العلمية ودراسة مواقف الدول الأعضاء بالمجلس بشأن قضايا محل الاهتمام في النموذج، بالإضافة إلى تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تنمية مهاراتهم وقدراتهم المختلفة في إدارة شئونهم الحياتية بشكل عام، ودعم رأس المال البشري في جامعة أسيوط والمجتمع المصري من خلال جيل متميز وواعي وقادر على العمل والإنجاز في المشاركة السياسية التى تقودها مصر فى تلك المرحلة الحرجة.وفى ختام أعمال الجلسة الرسمية للمؤتمر فقد قام الدكتور شحاتة غريب شلقامى والدكتور عبدالسلام نوير بإهداء درع الجامعة لكلًا من السفير كريستيان برجر واللواء أركان حرب طارق المهدى والسفير بدر عبد العاطى وأولدرشى فوندروسكا، وكذلك تكريم الوفد المرافق للسفير كريستيان برجر وفريق عمل قناة سايت تى فى.