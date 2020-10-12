​الصين تشترط حجرًا صحيًا 14 يومًا للوافدين المشاركين في معرض شنجهاي



ومن المقرر تنظيم معرض الصين الدولي الثالث للواردات خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل في شنجهاي.



من جهتها، تؤكد وزارة التجارة الصينية أن مساحة المعرض المسجلة تبلغ أكثر من 100 ألف متر مربع، وأنه سيتم تطوير العديد من مناطق العرض المبتكرة لتسهيل دخول الواردات.



جدير بالذكر أن معرض الصين الدولي للواردات يعد أول معرض مخصص للاستيراد في العالم، ويتم تنظيمه في شنجهاي خلال شهر نوفمبر من كل عام.

أعلنت الصين، اليوم الإثنين، أنه سيطلب من الوافدين المشاركين في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للواردات، المقررة تنظيمها في شنجهاي خلال شهر نوفمبر المقبل، الخضوع لمراقبة حجر صحي مركزية لمدة 14 يوما في فنادق معينة.وذكرت اللجنة المنظمة للمعرض، في بيان اليوم، أن الخطة الشاملة للوقاية من وباء الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) ومكافحته في الدورة الثالثة لمعرض الصين الدولي للواردات، حددت بوضوح أنه سيطلب من المشاركين الوافدين تنفيذ مراقبة حجر صحي مركزية لمدة 14 يوما في فنادق معينة، مع ضرورة أن تكون لدى جميع العارضين والموظفين في منطقة المعرض شهادة سلبية لاختبار الحمض النووي سارية المفعول في غضون 7 أيام عند دخولهم قاعة المعرض لأول مرة.