وصول أول سفينة شحن من الإمارات إلى ميناء حيفا مباشرة

وصلت إلى ميناء حيفا، صباح اليوم، أول سفينة شحن ‎إماراتية مباشرةً من ميناء ‎جبل علي في ‎دبي.. وحسب تقارير في الإعلام الإسرائيلي، فإن هذه الرحلة ستتحول مستقبلا إلى خط بحري أسبوعي بين البلدين.وأفادت التقاير بأن سفينة الحاويات «MSC Prais» تبحر على خط يربط الهند والإمارات مع ميناء حيفا، ومن ثم إلى موانئ الشاطئ الشرقي من الولايات المتحدة.وفي ذات السياق، تبحث إسرائيل مع كل من الإمارات والسعودية والأردن إنشاء خط سكة حديد ليربط ميناء حيفا مع دولة الإمارات، مما سيوفر الكثير من رحلات الشحن البحرية من الإمارات وإليها.وكشف نتنياهو عن أنه تحدث هاتفيا مع ولي العهد في دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، ووجّه له الدعوة لزيارة إسرائيل، وتم الاتفاق على زيارة متبادلة، وتبادل زيارات لوفود من كلا البلدين.