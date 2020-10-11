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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

جاليري آزاد يحتفي بـ«ملتقى البرلس»

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 05:51 م
ملتقى البرلس
ملتقى البرلس
إيمان عادل
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ينظم جاليري آزاد معرض "ملتقي البرلس" في دورته السابعة والاستثنائية، برعاية مؤسسه الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن للفنون، وذلك يوم الأحد المقبل في تمام السادسة مساءً، وذلك بمقر الجاليري 4 شارع محمد أنيس أمام سفارة الصين بالزمالك.

يأتي المعرض في إطار الاحتفاء بالمراكب الرائعة لملتقى البرلس الدولي بمشاركة أكثر من ٤٥ فنانا، ويجمع الملتقى سنويا فنانين من دول مختلفة للتعبير بواسطة الفن التشكيلي الحُر على الجدران والمراكب في تفاعل تلقائي مع سكان المدينة.

حصل الفنان عبدالوهاب عبدالمحسن، على بكالوريوس كلية الفنون الجميلة قسم جرافيك جامعة الإسكندرية 1976، ودبلوم الدراسات العليا جرافيك 1986، وماجستير فن الجرافيك كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان موضوع الرسالة: (فن الجرافيك المعاصر بالإسكندرية) 1993، ودكتوراه الفلسفة فى الفنون الجميلة جامعة حلوان - موضوع البحث بعنوان (رؤية تشكيلية معاصرة لرسالة الغفران لأبى العلاء المعرى من خلال فن الحفر) 1998.

قدم العديد من المعارض الخاصة، التى منها، معارض بقصر ثقافة كفرالشيخ، ومعارض بأتيليه القاهرة، ومعرض بقاعة المركز الثقافى الإسبانى بالقاهرة 1986، 1987، ومعرض بقاعة كريستوف مربان- بازل- سويسرا، ومعارض بأتيليه الإسكندرية 1989ـ 1992، ومعرض بقاعة إخناتون بمجمع الفنون بالزمالك 1993، ومعرض بقاعة إخناتون (أ، ب، 4، 5) بمجمع الفنون بالزمالك 1993، ومعرض بالمركز السعودى للفنون- جدة– السعودية، معرض (مدن الملح) بجاليرى ضى للفنون بالمهندسين يناير 2018، ومعرض (سيرة التوت) بجاليرى قرطبة بالمهندسين فبراير 2018، معرض (مدن الملح) بجاليرى الشموع بالمعادى.

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