أحمد سعد ورامي جمال في عرض مسرحية «صباحية مباركة» (صور)

حضر المطرب أحمد سعد والملحن رامي جمال والفنان إسلام إبراهيم عرض مسرحية "صباحية مباركة" لتشجيع زمالئهم نجمي مسرح مصر علي ربيع و"أوس أوس" والذي يقدم على خشبة مسرح "جراند حياة".وحرص عدد كبير من النجوم على حضور عرض مسرحية "صباحية مباركة" خلال الفترة الماضية، وأشادوا بتمكن العرض وتضمنه على افيهات مضحكة وكوميدية."صباحية مباركة" من بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبوليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، ونيفين التوني، وملك ياسر، ونيللي محمود، ومحمد مغاوري، ومحمد منصور، وجابر فراج، وهاني فاروق، وضحى نصر الدين، وغيرهم.ومن تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، وتدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة "ورك شوب" للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبدالباقي.