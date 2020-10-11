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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس بلدية أنقرة يتفوق على «أردوغان» في استطلاع للرأي

الأحد 11/أكتوبر/2020 - 09:59 م
أردوغان
أردوغان
مروة عنبر
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أظهر استطلاع للرأى تفوق رئيس بلدية أنقرة فى حال ترشحه للرئاسة التركية أمام أردوغان، كما أظهرت النتائج تفوق رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، حالما ترشح لرئاسة تركيا، على الرئيس الحالي رجب طيب أردوغان، بفارق 4.5 % من أصوات المشاركين.

وأعلنت شركة أكسوي نتائج استطلاع رأي أجرته في سبتمبر 2020، أظهرت نتائجه عدم رضا 40.2 % من المشاركين عن النظام الرئاسي الذي جاء مع استفتاء 16 أبريل، وقال 8.2 % إنه لم يكن مفيدا، وفقا لما نقله موقع تركيا الآن.

وطرح الاستطلاع سؤالا، "لو عقدت انتخابات رئاسية هذا الأسبوع فلأي حزب ستصوت؟، أجاب 38 % من المشاركين لصالح حزب العدالة والتنمية، و8.4 % لصالح حزب الحركة القومية.

وفي استطلاع آخر عن الانتخابات الرئاسية، طرح على المشاركين سؤال، "لو كانت هناك انتخابات رئاسية يوم الأحد المقبل، فلأي واحد ستصوت؟، أجاب 44.7% من المواطنين لصالح رئيس بلدية أنقرة منصور يافاش، حيث جاء متفوقا على الرئيس التركي الحالي، رجب طيب أردوغان، الذي حصل على 40.2% من أصوات المشاركين في الاستطلاع بفارق 4.5% في معدل التصويت.

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