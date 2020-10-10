محمد منير: أغنية «نعناع الجنينة» شعر يتعدى أبياته الـ5 آلاف

يحتفل الكينج محمد منير، اليوم، بعيد ميلاده الـ66، وخلال مسيرته الفنية التي استمرت لنحو 45 عامًا، استطاع أن يخطف قلوب كل من سمعوا أغانيه، لذلك أطلق عليه لقب الكينج من جمهوره.وكشف الكينج محمد منير في أحد اللقاءات الإعلامية أنه عندما قدم أغنية "نعناع الجنينة" حدثت ضجة كبيرة من الجمهور والإعلام والصحافة بجانب المثقفين في ذلك الوقت، وقيل عنها أجمل ما قدم في الغزل ومثال حي عليه، وأتذكر الكاتب الكبير منير عامر عندما كتب عن هذه الأغنية قائلًا: "محمد منير لا غنى ولا هيغني زي نعناع الجنينة، صلاح جاهين قعد طول عمره يكتب عن الغزل لكن موصلش للمرحلة دي رغم عظمته لكن اللي كتب الأغنية قدم مثالا حيا للغزل والغزل كانت نتيجته النجاح".وأضاف الكينج: "اللي كتب الأغنية دي مصرى وبلغتنا البسيطة ممكن نقول عليه جاهل ولكن غير ذلك فهو مثقف ونحن ممكن نقول المصري لا يملك صحة أو تعليم لكنه يملك ثقافة عظيمة، وأغنية نعناع الجنينة شعر عمره يتعدى سنوات كبيرة ويقال عنها إن عدد أبياتها يتعدى الـ5 آلاف بيت شعر".