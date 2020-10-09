ضبط 170 سلاحًا ناريًا وتنفيذ 75541 حكمًا قضائيًا

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 170 قطعة سلاح ناري، و203 قضايا مخدرات وتنفيذ 75541 حكمًا قضائيًا متنوعًا، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية لكل واقعة على حدة، العرض على النيابات المختصة للتحقيق.جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.