أرمينيا: اجتماع موسكو بشأن كاراباخ يخص وقف القتال والمسائل الإنسانية

أكدت حكومة أرمينيا أن المشاورات بين وزراء خارجية أرمينيا وأذربيجان وروسيا بشأن قضية كاراباخ والتي تستضيفها موسكو اليوم الجمعة، ستخص موضوع وقف القتال والمسائل الإنسانية حصرا.وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأرمينية آنا نغداليان، إن وزير خارجية البلاد زغراب مناتساكانيان توجه إلى موسكو للمشاركة في المشاورات الثلاثية مع نظيريه الأذربيجاني جيهون بيراموف والروسي سيرجي لافروف، مشيرة إلى أن أجندة الاجتماع ستتركز حصرا على وقف الأعمال القتالية والمسائل الإنسانية مثل تبادل جثث القتلى والأسرى.يأتي ذلك على خلفية تكثيف روسيا ودول أخرى مساعيها الرامية إلى وقف التصعيد العسكري بين أذربيجان المدعومة من تركيا وجمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا.