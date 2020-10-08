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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«الصحة» توضح دور أولياء الأمور في حماية الطلاب من الإصابة بكورونا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 11:03 م
خالد مجاهد
خالد مجاهد
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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كشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خطة وزارتى الصحة والتربية والتعليم لحماية الطلاب من الإصابة بفيروس كورونا المستجد أثناء فترة الدراسة، مؤكدا أهمية دور أولياء الأمور في حماية أولادهم من الإصابة بكورونا.

وقال مجاهد في تصريح لـ"الدستور" إن الوزارة حددت عددًا من الإجراءات الوقائية والاحترازية التى يجب أن يتبعها أولياء الأمور خلال العام الدراسى الجديد، لافتا إلى أنها تتضمن التأكد مـن غسل الابن أو الابنة اليدين بالماء والصابون قبل الخروج من المنزل والذهاب إلى المدرسة، والتأكد من وضع الكمامة على وجه الطالب بشكل مناسب لمن هم فوق الـ 12 عاما، مع ضرورة إعطاء الطالب الطعام والشراب الخاص به، مع مراعاة أن تكون مغلفة بشكل صحي وسليم والحرص على أن يتبع الطفل نظاما غذائيا صحيا مما يقوي الجهاز المناعي، والتأكيد على تناول الطعــام والشراب الخاص به وعدم الشراء من الباعة الجائلين.

وشدد مجاهد على عدم إرسال الطلاب للمدرسة عند شعور الأهالى بوجود أعراض مرضية، تنفسية أو ارتفاع درجة حرارة الطالب أو مخالطته لحالة كورونا "كوفيد19"، مع ضرورة إخبار المسئولين بالمدرسة، مؤكدا ضرورة توعية الطفل بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال تواجدهم داخل المدرسة، ومتابعة درجة حرارة الطلاب وقياسها بشكل يومي، مع التأكيد على عدم مشاركة الأبناء للأدوات الشخصية في الفصول.

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