مؤسس «أولياء أمور مصر» ينتقد نظام الفصل المقلوب

قالت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر، إن استراتيجية الفصل المقلوب التي تنوي وزارة التربية والتعليم تطبيقه في العام الدراسي المقبل، نظرا لوجود جائحة كورونا تعني أن الطالب يتلقي العلم من خلال الأون لاين والقنوات التعليمية والمنصات الإلكترونية.وأضافت الحزاوي: "هذا النظام لديه معوقات كثيرة فليس جميع الطلاب يمتلكون القدرة على الحصول على باقات إنترنت عالية السرعة"، قائلة: "فجميعا نعلم جيدا سوء الإنترنت في مصر، كما أن شحن الباقات مكلفة لولي الأمر".وتابعت: "كل أسرة لديها أكثر من طالب فكيف يمكن شراء أجهزة كمبيوتر لكل منهم فذلك يتطلب ميزانية كبيرة لا تستطيع أغلب الأسر توفيرها، فضلا عن الأطفال يحتاجون الدراسة بالشكل التقليدي وتفاعل مع المعلم".واستكملت: "يمكن استخدام المنصات والقنوات التعليمية كوسيلة مساعدة ولكن لا تكون الأساس، فالأسرة سيقع عليها عبء ثقيل وهي غير مؤهلة لذلك ولديها أكثر من ابن أو ابنة"، موضحة أن هذا الأسلوب قد يكون مناسبا في ظل أزمة كورونا، ولدينا جميعا تخوفات من الذهاب للمدرسة كل الوقت.