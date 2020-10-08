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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هبوط طائرة نافالنى الاضطرارى تزامن مع بلاغ كاذب بتفخيخ المطار بروسيا

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 09:00 م
نافالني
نافالني
وكالات
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أكد سيرغي بوتابوف الناطق باسم الشرطة الروسية، أنه تزامنا مع الهبوط الاضطراري لطائرة أليكسي نافالني إثر تدهور حالته الصحية، تلقى المطار بلاغا كاذبا بتفخيخه مصدره ألمانيا.

ولفت إلى أنه لم يتم نشر المعلومات عن بلاغ التفخيخ، ولم يتم إخلاء المطار، وأن الخبر عن الحادث انتشر فقط بعد تصريح نافالني نفسه بذلك.

وأضاف بوتابوف: "لم تنشر الداخلية أي معلومات عن تفخيخ مطار حيث هبطت طائرة نافالني، لذلك يبرز السؤال حول مصدر حصول نافالني على هذه المعلومات رغم وجوده بمستشفى شاريتيه في ألمانيا الذي نقل إليه من أومسك؟".

وأشار بوتابوف إلى أن التحقيق أثبت أنه تم إرسال رسالة تفخيخ المطار عبر خوادم في ألمانيا، وأن الجانب الروسي خاطب ألمانيا للمساعدة في التحقيق في هذه القضية.

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