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الخميس 08 أكتوبر 2020 الموافق 21 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

800 إصابة جديدة بكورونا في أونتاريو الكندية

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:54 م
كورونا في أونتاريو
كورونا في أونتاريو
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سجّلت مقاطعة أونتاريو الكندية، الخميس، رقمًا قياسيًا جديدًا لإصابات فيروس كورونا المستجد، بعد إصابة ما يقرب من 800 حالة، وهو أعلى معدل إصابات يومي بالفيروس منذ بداية الجائحة.

وأعلن مسؤولو الصحة العامة في كبرى مقاطعات كندا عن 797 حالة، متخطيا الرقم القياسي السابق والبالغ 732.

وذكرت المقاطعة أنها أجرت 48500 اختبار خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو أعلى عدد اختبارات يومي، كما سجلت المقاطعة 4 حالات وفاة بالفيروس.

ويستمر عدد حالات "كوفيد-19" في الارتفاع منذ بضعة أسابيع في أونتاريو وكيبيك، أكبر مقاطعتين تباعا من حيث حجم الاقتصاد وعدد السكان.

وأثار الارتفاع قلق الحكومة وكبار مسؤولي الصحة الذين دعوا السكان إلى الالتزام بالإرشادات وتجنب التجمعات قدر المستطاع.

وفي أونتاريو، حددت الحكومة عددا من المناطق الساخنة التي شهدت ارتفاعا حادا في حالات كوفيد-19، من بينها تورونتو الكبرى وأوتاوا الكبرى.

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