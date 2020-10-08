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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

أميرة العادلي: المرأة أثبتت قدرتها على تغيير العالم وخلق مستقبل أفضل

الخميس 08/أكتوبر/2020 - 08:04 م
أميرة العادلي
أميرة العادلي
إسلام نصير - محمد الشريف
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أشادت أميرة العادلي، مرشحة تنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى القائمة الوطنية من أجل مصر، ‏قطاع القاهرة وجنوب ‏ووسط ‏الدلتا، في انتخابات مجلس النواب بفوز كل من العالمتين الفرنسية "إيمانويل شاربنتييه" والأمريكية "جينيفر دودنا" بجائزة نوبل في الكيمياء لعام 2020، وذلك لابتكارهما تقنية "كريسبر 9" لتحرير الجينوم والذي من شأنه إحداث ثورة في العلوم الأساسية والعلاجات الطبية الجديدة، ويأتي ذلك عقب إعلان الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم مساء أمس الأربعاء 7 أكتوبر بفوز العالمتان بجائزة نوبل في الكيمياء رقم 112 ليرتفع عدد السيدات الحاصلات عليها إلى سبع عالمات من بين 186 فائزًا.

وأضافت العادلي، أن هذا الابتكار يفتح آفاقا جديدة لمستقبل أفضل للبشرية بفضل العلم ومجهودات المرأة التي تثبت يوما بعد آخر أنها تستطيع تغيير العالم وخلق مستقبل أفضل للبشرية.

كما أشادت مرشحة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بفوز سيدتين أخريتين وهما لويس جلوك بجائزة نوبل للأدب، والتي حرصت على كتابة القصائد التي من شأنها التعامل مع التحديات الأسرية والتقدم في السن، وهو ما ساهم في اختيارها قبل ذلك لتكون الشاعرة الأولي في الولايات المتحدة عام 2013، وهي أول امرأة تفوز بتلك الجائزة منذ العام 1996، وكذلك أندريا جيز، وهي رابع سيدة تحصل على جائزة نوبل في الفيزياء، بعدما أعلنت "الأكاديمية السويدية الملكية للعلوم" منحها نصف الجائزة مشاركةً مع عالم ألماني.

وأشارت العادلي إلى أن ذلك العدد من السيدات لهو دليل على قدرة المرأة في كل زمان ومكان على تحدى الظروف وإثبات الذات، مشددة على أنها ستعمل على تمكين المرأة المصرية وتأهيلها لتعزيز تطوير ونهضة المجتمع وذلك من خلال مشروعات قوانين تساهم في ذلك وتتماشى مع روح الدستور المصرى، وما تطرحه القيادة السياسة طيلة الوقت عن ضرورة تمكين المرأة المصرية.

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