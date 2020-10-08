روسيا: تنظيم محادثات بين وزيرى خارجية أرمينيا وأذربيجان فى موسكو

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا: إن بلادها تدرس إمكانية تنظيم محادثات بين وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان في موسكو.واندلعت في 27 سبتمبر اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذربيجانية والأرمينية في إقليم ناغورني كاراباخ والمناطق المتاخمة له في أخطر تصعيد بين الطرفين منذ أكثر من 20 عامًا وسط اتهامات متبادلة ببدء الأعمال القتالية وجلب مسلحين أجانب.