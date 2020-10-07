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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

استدرج ضحاياه وصورهن فى أوضاع مخلة.. ننشر صورة «عنتيل الجيزة»

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 11:10 م
عنتيل الجيزة
عنتيل الجيزة
ندى حمدي
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حصل "الدستور" على صورة عنتيل الجيزة المتهم بتصوير سيدات أثناء معاشرتهن جنسيا عقب إلقاء القبض عليه وكشف أمره بمدينة أوسيم.

وأمرت النيابة العامة بأوسيم، برئاسة المستشار محمد هاني، بحبس جزار الشهير بـ"عنتيل الجيزة"، ٤ أيام علي ذمة التحقيقات في اتهامه بممارسة الرذيلة مع سيدات، وتصويرهن في أوضاع مخلة.

كشفت التحقيقات الأولية عن أن المتهم يقوم باستدراج السيدات وتصويرهن في أوضاع مخلة، كما تبين أنه كان على علاقة بإحدى السيدات بمنطقة البراجيل، واكتشف زوجها علاقتهما، وتحصل على الهاتف المحمول الخاص بالمتهم.

وأضافت التحقيقات أنه بعد ذلك انتشرت صور وفيديوهات، لـ"عنتيل الجيزة"، رفقة ضحاياه، بين الأهالي بالمنطقة، وأن أحدهم من نشرها على الفيسبوك.

وتبين من التحريات أنه تم تحديد هوية 4 سيدات من ضمن ضحايا "عنتيل الجيزة"، حيث توجد صور وفيديوهات لـ16 سيدة من ضحاياه وأن السيدات المحدد هويتهن، لم يتهمهن زوج إحداهن بالزنا، مبينًا أن المتهم متزوج ولديه أولاد، وكان يقيم علاقات جنسية مع ضحاياه داخل شقة مستأجرة دون علم أهليته.

وأشارت التحريات إلى أن المتهم أربعيني العمر، ويعمل جزارا، وكان يصور السيدات، أثناء ممارسة الرذيلة معهن، في شقة مستأجرة بمنطقة البراجيل، التابعة لمركز أوسيم شمال محافظة الجيزة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، بمديرية أمن الجيزة، أن "عنتيل" الجيزة، الذى تم ضبطه، لاتهامه بممارسة الرذيلة مع عدد من السيدات، وتصويرهن فى أوضاع مخلة، دون علمهن، تم التحفظ عليه من جانب عدد من المواطنين المتضررين، وحاولوا الاعتداء عليه والفتك به، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من إنقاذه، واقتياده وسط حراسة أمنية مشددة إلى قسم الشرطة، وتم التحفظ على هاتفه المحمول، وبفحصه عثر به على عدد من مقاطع الفيديو المخلة التى صورها للسيدات.
استدرج ضحاياه وصورهن فى أوضاع مخلة.. ننشر صورة «عنتيل الجيزة»
استدرج ضحاياه وصورهن فى أوضاع مخلة.. ننشر صورة «عنتيل الجيزة»

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