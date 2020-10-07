البرلمان التركي يمدد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام

وافق البرلمان التركي، اليوم الأربعاء، على قرار تمديد إرسال القوات المسلحة إلى سوريا والعراق لمدة عام واحد.وأفادت وكالات الأنباء، بأن قرار التمديد يهدف إلى القضاء على الهجمات المحتملة ضد أنقرة.وكان البرلمان صادق أمس الثلاثاء، على تمديد تفويض المشاركة في بعثة الأمم المتحدة وعملياتها في مالي وجمهورية إفريقيا الوسطى، عاما إضافيا، وفي 2 أغسطس 2016، منح البرلمان التركي الحكومة الصلاحية في المشاركة في مهمات هذه البعثة، ويتم التجديد بشكل سنوي.