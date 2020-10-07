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الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غدًا.. البرلمان الكويتي يعقد جلسة لمبايعة مشعل الأحمد وليًا للعهد

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:37 م
مرزوق علي الغانم
مرزوق علي الغانم
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أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، عقد جلسة خاصة للمجلس في تمام الساعة التاسعة من صباح غد الخميس، لمبايعة الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد.

وقال رئيس البرلمان الكويتي- في كلمته في ختام الجلسة الخاصة لمجلس الأمة اليوم الأربعاء- إن المجلس سيعقد عقب المبايعة الجلسة الختامية لفض دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر.

كان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، أعلن أمس الثلاثاء، أنه حال تزكية اسم ولي العهد من جانب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح اليوم، سيتم تخصيص الجلسة الأولي يوم غد الخميس، لأداء اليمين الدستورية لولي العهد الجديد.

تجدر الإشارة إلى أن وزير شئون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح الصباح، أعلن صباح اليوم، أن أسرة آل صباح الكرام، باركت تزكية أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، للشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح وليا للعهد، متمنين له التوفيق والسداد ليواصل عطاءه المعهود في خدمة الكويت.

ووفقا للدستور الكويتي، يجب على الأمير بعد توليه مسند الإمارة، أن يرشح شخصا من ذرية الشيخ مبارك الكبير خلال عام على الأكثر من توليه الحكم وليا للعهد، ويعرضه على أعضاء مجلس الأمة الكويتي للتصويت عليه، وفي حالة الموافقة التي تتطلب أغلبية الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، يتم تعيينه وليا للعهد عقب أدائه اليمين الدستورية، وفي حالة عدم حصوله على النصاب القانوني من عدد الأصوات، يقوم أمير الكويت بطرح ثلاثة أسماء على الأقل ممن تنطبق عليهم الشروط على أعضاء المجلس، ليتم اختيار أحدهم وليا للعهد.

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