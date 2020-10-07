رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 الموافق 20 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«على فراش الزوجية».. ضبط ربة منزل وعشيقها يمارسان الرذيلة بحلوان

الأربعاء 07/أكتوبر/2020 - 07:05 م
ضبط ربة منزل
ضبط ربة منزل
طباعة
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل وعشيقها، أثناء ممارستهما الرذيلة على فراش زوجها في حلوان.

البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغا من "م. ن" سائق، ومقيم بمنشية جمال عبدالناصر بدائرة القسم، ضبط زوجته وعشيقها عاريين ويمارسان الرذيلة على فراش الزوجية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وتمكن رجال المباحث من ضبط "ج. ج"، وعشيقها "ي. م" داخل غرفة النوم بدون ملابس، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة الرذيلة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

وقف «مدرس صنايع» يعمل مذيعًا.. 4 قرارات مهمة من «الأعلى للإعلام»

ضبط «عنتيل الجيزة» بتهمة ممارسة الرذيلة مع سيدات وتصويرهن

مصدر أمني يكشف تفاصيل جديدة في واقعة سحل «معاق قنا»

الصور

image description

محافظ أسيوط يتفقد محطة المعالجة الثلاثية لمشروع صرف صحي أبنوب والفتح

image description

صرف 1500 جنيه للعاملين بجامعة أسيوط

image description

تنفيذ تجربة إخماد حريق بـ«أسيوط لتكرير البترول»

image description

طوارئ بمستشفيات أسيوط الجامعية قبل بدء الدراسة تحسبا لموجة كورونا

image description

محافظ أسيوط: 400 مليون جنيه لرصف وصيانة الطرق

الأكثر قراءة

تابع.. موقع وزارة القوى العاملة 2020 للاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة

تأكيدا لـ«الدستور».. تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة

أمطار رعدية وشبورة.. تفاصيل طقس الخميس

إنفوجراف

image description

ملابسات وفاة عويس الرواى فى 5 نقاط

image description

سجون تميم جحيم القطريين على الأرض (إنفوجراف)

image description

الكنيسة تحتفل بذكرى استشهاد القديس بروفوديوس الخيالي

image description

صائدو الإرهابية.. أبرز نواب العالم المطالبين بحظر الإخوان (إنفوجراف)

نجم الساعة

وزير الإسكان: مد فترة حجز الوحدات السكنية لمتوسطى الدخل

منوعات

بـ 31 مليون دولار.. بيع أغلى هيكل ديناصور في العالم

أصحاب فصيلة الدم «O» أكثر عرضة للموت

Minly تطلق أحدث تطبيق في الشرق الأوسط يربط النجوم والمشاهير بمعجبيهم

دراسة أمريكية: ارتفاع ثانى أكسيد الكربون فى الجو يسبب الفيضانات

أيام زمان

«إذا عرض علىّ دور سأحلق لحيتى فورًا».. اعترافات حسن يوسف

حكايات المقاهي والشيشة بين جمال الغيطاني والأدباء

«يلبس الجلابية ويروح الزرع».. والدة أمل دنقل تكشف وجهه الآخر

فنانة الأدوار الثانية.. زهرة العلا تزوجت 4 مرات واعتزلت بسبب جلطة

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
فى عدم قانونية إلغاء المجالس الملية القبطية
محمد مصطفى أبو شامة
عودة «صالون الحرية».. قريباً
ماجد حبته
لأن قطر يحكمها قوّاد
لواء. محسن الفحام
المرأة المصرية وانتصارات أكتوبر
المزيد

الثقافة

«الناشرين» يتفق مع «القومية للتوزيع» على الشحن للمعارض الداخلية

حفل توقيع ومناقشة كتاب «حسن عطية أيقونة النقد المسرحي» (صور)

اعترافات قادة إسرائيل عن حرب أكتوبر وكيف حطمت نظرية أمنها

ننشر نص أول تجربة روائية لـ واسيني الأعرج عام 1971