«على فراش الزوجية».. ضبط ربة منزل وعشيقها يمارسان الرذيلة بحلوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد الوزير لقطاع أمن القاهرة، من ضبط ربة منزل وعشيقها، أثناء ممارستهما الرذيلة على فراش زوجها في حلوان.البداية كانت بتلقي اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارا من قسم شرطة حلوان يفيد بتلقيه بلاغا من "م. ن" سائق، ومقيم بمنشية جمال عبدالناصر بدائرة القسم، ضبط زوجته وعشيقها عاريين ويمارسان الرذيلة على فراش الزوجية، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.وتمكن رجال المباحث من ضبط "ج. ج"، وعشيقها "ي. م" داخل غرفة النوم بدون ملابس، وبمواجهتهما اعترفا بممارسة الرذيلة، وتم اقتيادهما إلى ديوان القسم.وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.