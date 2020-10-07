تدهور صحة الرئيس الأوكرانى السابق بعد إصابته بكورونا

قالت زوجة الرئيس الأوكراني السابق، بيترو بوروشينكو، إن بوروشينكو المصاب بفيروس كورونا تدهورت حالته الصحية.وقالت مارينا بوروشينكو في مقابلة صحفية: "حالته أصبحت أسوأ، إنه مصاب بالتهاب رئوي، وهو في المستشفى، يخضع للعلاج للأسف، تدهورت حالة دمه الآن، وأصبح متخثرًا. ولم يعد بإمكان الأطباء أخذ عينات لإجراء تحاليل".وأعلن بوروشنكو يوم 29 سبتمبر المنقضي عن أنه أصيب بفيروس كورونا، وتم نقله إلى المستشفى يوم 3 أكتوبر الجاري.