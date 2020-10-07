مصرع وإصابة 10 فى حادث تصادم بميدان الرماية

شهد ميدان الرماية في محافظة الجيزة، اليوم الأربعاء، حادثًا أليمًا عقب تصادم بين 4 سيارات ما أسفر عن مصرع وإصابة 10 مواطنين.كما نتج عن الحادث تحطم عدد من السيارات وتسبب الحادث في تعطل حركة المرور، وهرعت سيارات الإسعاف إلى المكان لنقل المصابين إلى المستشفى وأسهم الأهالي في إجلاء المصابين والضحايا.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.