جمعية محبى الشيخ إمام تحيى ذكرى نصر أكتوبر (صور)

نظمت جمعية "محبى الشيخ إمام" احتفالية كبرى بالذكرى 47 لانتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بمشاركة الدكتور مدحت الجيار، أستاذ النقد المقارن بكلية الآداب٬ جامعة الزقازيق.وتخللت الأمسية فقرات فنية غنائية قدمها كل من الفنانيْن علي إسماعيل٬ ومسعد نور٬ حيث قدما باقة من أجمل أغنيات الثنائي إمام ونجم٬ من بينها: واه يا عبد الودود٬ البحر بيضحك ليه٬ مصر يا أما يا بهية٬ يا حبايبنا فين وحشتونا٬ صباح الخير على الورد اللي فتح في جناين مصر.وقال "الجيار"، خلال كلمته بالاحتفالية، "لقد عرفنا الشيخ إمام ونجم عندما سألنا عن سر اختفاء الطلاب٬ وعرفنا الإجابة عندما وجدنا الطلاب يستمعون إليه في أحد مدرجات جامعة القاهرة٬ والتي تتسع لاستيعاب عشرين ألف طالب٬ وأذكر يومها أن نجم كان متواضعا في الحديث عن نفسه".وأوضح أن "شعبية الشيخ إمام وصلت إلى تونس٬ والتي كانت شوارعها تشتعل بأغنيات إمام ونجم٬ ففي كل مكان تسمع أغنياتهما٬ حتى أن محلات البقالة كانت أمامها طوابير٬ ليس للبيع أو الشراء إنما للاستماع إلى الأغاني، وكان هذا مثار فخر للمصريين٬ ذلك أن الفن المصري في كل بلد يسيطر وينتشر٬ وأكثر من ذلك وصلت الشعبية إلى بلاد جنوب أوروبا وفي يوغوسلافيا".وأردف: "وجدنا أنفسنا أمام معجزة يمكن لنا أن نسميها (إمام نجم) وطرحنا هذا السؤال: إذ كنا أمام هذه المعجزة فكيف يمكن أن نبرزها ونحافظ عليها؟ يتوقف الحديث عن الأدب الشعبي عند بيرم التونسي ؟! لابد أن نتحدث عن أحمد فؤد نجم٬ وعن الشيخ إمام، وعملنا على تتبع سيرة ومسيرة الشيخ إمام حتى وصلنا إلى بيته وتحاورنا معه، وهذه المعجزة تعكس لنا أن الشعر العامي أو الشعبي وصل إلى مستوى راقٍ ولكن بكلام بسيط يفهمه المثقف وغيره على السواء".