بعد كورونا.. خبراء يحذرون من تهديد صحى «مدمر»

Insider.



وأوضحت ستيفاني ستراثدي، أستاذة الطب بجامعة كاليفورنيا في سان دييجو، لـInsider، أننا لا نتحدث عن التهديد بما يكفي تقريبا. وقالت: "على عكس (كوفيد- 19)، الذي ظهر فجأة وانفجر على الساحة، كانت أزمة البكتيريا الخارقة مستعرة، إنها بالفعل أزمة عالمية، ويزداد الأمر سوءا في ظل كوفيد".



وقال توم فريدن، المدير السابق لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها، والرئيس التنفيذي لشركة Resolve to Save Lives، إن حكومة الولايات المتحدة بحاجة إلى نهج أكثر عدوانية ومتعدد الأوجه، لمحاربة ما يسميه "بكتيريا الكابوس"، مضيفا أن المجتمع الطبي يجب أن يركز بشكل خاص على كيفية انتشار الأمراض المعدية عبر المستشفيات.



وأضاف: "ليس لدي أدنى شك في أنه في غضون 20 أو 40 عاما، سننظر إلى الوراء في الرعاية الصحية، كما نُفذت في عام 2020، ونهز رءوسنا متسائلين، كيف كان بإمكانهم السماح للعديد من العدوى بالانتشار في مرافق الرعاية الصحية؟".



وقالت ستراثدي، إن الكثير من الاهتمام والموارد، التي تُكرّس لتهديد البكتيريا، توجه حاليا نحو محاولة هزيمة "كوفيد- 19" وبهذا المعنى، قد تؤدي جائحة فيروس كورونا، على نحو معاكس، إلى تفاقم مشكلة البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية.





بينما يكافح العالم لإنهاء جائحة "كوفيد- 19"، يقول خبراء إننا نتعامل بالفعل مع تهديد عالمي آخر للأمراض المعدية.لا تحظى البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية بالقدر نفسه من الاهتمام مثل "كوفيد- 19"، نظرا لأن الأمراض التي تسببها تنتشر ببطء وثبات، بدلا من اجتياح العالم في فترة قصيرة من الزمن.ولكن الخبراء يقولون إن البكتيريا يمكن أن تصبح تهديدا بمستوى "كوفيد- 19"، وسيحدث ذلك في مسيرة بطيئة.ووفقا لمركز السيطرة على الأمراض، يصاب ما يقرب من 3 ملايين أمريكي سنويا بعدوى بكتيرية مقاومة للمضادات الحيوية، ومن بين هؤلاء مات ما يقرب من 35000.وعلى الصعيد العالمي، يموت نحو 700000 من هذه العدوى كل عام، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أنه، بالمعدلات الحالية، يمكن أن يموت نحو 10 ملايين شخص بسبب العدوى المقاومة للمضادات الحيوية سنويا، بحلول عام 2050.وبسبب الإفراط في وصف المضادات الحيوية، وفي استخدامها لدى الماشية مع عوامل أخرى، أصبح من الصعب للغاية علاج العديد من أنواع العدوى البكتيرية بما في ذلك سلالات السيلان، والسل والسالمونيلا، نظرا لأن الجزء الضئيل من البكتيريا التي تنجو من هذه المضادات الحيوية، تتطور وتتكاثر وتطور المقاومة، وفي جميع أنحاء العالم يموت 230000 شخص كل عام من مرض السل المقاوم للمضادات الحيوية.وقالت سارة فورتشن، أستاذة علم المناعة والأمراض المعدية في جامعة هارفارد: "من المرجح بشكل متزايد أن هذه العدوى البكتيرية ستكون صعبة للغاية إذا لم تكن غير قابلة للعلاج، وأن الالتهابات البكتيرية غير القابلة للعلاج سيئة، وتقتل الناس، وفقا لـ