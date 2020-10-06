اليوم.. الثقافة تسلم شهادات تخريج الدفعة الأولى من «صنايعية مصر»

تزامنًا مع الاحتفالات بذكرى انتصارات أكتوبر٬ تسلم الفنانة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة شهادات تخرج الدفعة الأولى للدارسين في مبادرة صنايعية مصر، والتي أطلقتها وزارة الثقافة، ممثلة في صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، منذ العام الماضي 2019، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء بمركز الحرف التقليدية بالفسطاط.كانت مبادرة صنايعية مصر قد انطلقت بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بهدف تدريب وتأهيل كوادر فنية جديدة في مجال الحرف التراثية والتقليدية من خلال برامج دراسية متخصصة.تهدف المبادرة إلى إحياء جانبًا من التراث الفني الذي يميز الحضارة المصرية وتأتي تماشيًا مع توجه الدولة الخاص بإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر تساهم فى خلق المزيد من فرص العمل لتنمية الدخل القومي.يتضمن برنامج حفل التخرج افتتاح معرض لأهم الأعمال الإبداعية التي قام المتدربون بإنتاجها خلال مراحل تأهيلهم، يعقبه عرض تقديمي للمراحل المتعددة التي يتشكل منها مشروع المبادرة، ويختتم بتوزيع شهادات اكتمال التدريب.