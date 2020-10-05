أسقف طما يهنئ السيسى باحتفالات نصر أكتوبر

هنأ الأنبا إسحق، أسقف طما وتوابعها ومجمع الآباء الكهنة، الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الذكرى الـ47 لنصر أكتوبر.وقال أسقف طما، في رسالته: "نرجو لسيادتكم ولجَيشنا العظيم قادةً وضباطًا وجنودًا مزيدًا من روح أكتوبر في سبيل خدمة وطننا العزيز"، مختتمًا برقية التهنئة: "ندعو الله أن يعيد هذه المناسبة عليكم، وعلى الشعب المصري العظيم بكل الخير والبركات".واحتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد رأس السنة القبطية الذي يطلق عليه «عيد النيروز»، تكريمًا للشهداء الذين قدموا ذواتهم لله بسفك الدم بحسب عقيدة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وتصلي الكنائس بالطقس "الفرايحي" بدءًا من عيد النيروز في سبتمبر حتى أكتوبر.