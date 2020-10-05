«أراب نيوز»: مخطط فرنسى للتخلص من الإرهاب والتطرف القطرى

سلطت صحيفة " أراب نيوز" الناطقة بالإنجليزية، اليوم الاثنين، الضوء على مكافحة الإرهاب والتطرف في فرنسا، لافتة إلى أن قطر تدعم الإرهاب والتطرف المتزايد في البلاد.وذكرت الصحيفة في تقريرها، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يعتزم تنفيذ مخطط لكبح الأعمال الإرهابية ومكافحة التطرف في البلاد، التي تدعمها الدوحة والتي أسفرت للانقسامات في المجتمع،جاء ذلك في ظل التأكيدات بأن قطر الممول الرئيسي والداعم للجماعات الإرهابية والمتطرفة فضلًا عن الإخوان المسلمين.وأوضحت "أراب نيوز" أن فرنسا تخطط إلى أن يكون الإسلام في فرنسا جزءًا إيجابيًا، مشددة على ضرورة التمسك بالقيم الفرنسية التقليدية للحرية والمساواة والأخوة دون تغيير، لافتة إلى أنه على الرغم من التأكيدات بأنه ليس كل المسلمين متطرفين، إلا أن الكثير يزعم بالتطرف الإسلامي مثل أولئك الذين ارتكبوا حادث طعن مذبحة شارلي إيبدو الأخيرة.وشددت الصحيفة على ضرورة مواجهة الإرهاب والتطرف في فرنسا باعتبار الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، كما فعلت معظم الدول العربية، بالإضافة إلى تحرير المسلمين الفرنسيين من التأثير الخبيث للأجانب.