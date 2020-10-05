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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

«الداخلية» تواصل تيسير الخدمات المرورية «أونلاين»

الإثنين 05/أكتوبر/2020 - 12:36 م
جريدة الدستور
مريم جبل - عمرو المزيدي
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واصلت وزارة الداخلية تقديم العديد من الخدمات عن طريق القنوات الإلكترونية لمختلف طالبيها والدفع إلكترونيًا للمبالغ المستحقة عن تلك الخدمات بطرق ووسائل حديثة بما يُسهم فى التسهيل والتيسير على المواطنين.

وذلك بهدف تسهيل الحصول على الخدمات المرورية دون عناء الإنتقال لوحدات المرور لسداد رسوم تلك الخدمات بما يحقق عدم توافد أعداد كبيرة لوحدات المرور ويقضى على أية مظاهر للازدحام بها ومن أبرزها الخدمات الآتية:-

تجديد رخص تسيير المركبات الملاكي حتى (2030 سى سى) والدرجات النارية.
إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة تسيير مركبة ملاكى.
إصدار بدل فاقد، تالف لرخصة قيادة مركبة.
خدمة الاستعلام عن صحة بيانات رخصة التسيير التى يستخدمها المواطن لدى شراء مركبة.

يتم تقديم تلك الخدمات من خلال (بوابة مرور مصر) التابعة لوزارة الداخلية، والتى يمكن الولوج إليها من خلال رابط الموقع الإلكترونى التالى: (www.moi.gov.eg).

يتم سداد المبالغ المالية المستحقة عن تلك الخدمات عبر بوابة مرور مصر باستخدام كافة أنواع الكروت الصادرة عن البنوك المصرية سواء (إئتمانية - مسبقة الدفع - كروت الخصم المباشر) ويتيح الدفع الإلكترونى العديد من المميزات وهى:-

إتاحة دفع رسوم الخدمات على مدار اليوم طوال أيام الأسبوع بما يسهم فى تسهيل الإجراءات على المواطنين راغبى الحصول على الخدمات المرورية دون الإنتقال لوحدات المرور لسداد الرسوم.

سداد المبالغ المطلوبة فقط والرجوع إلى ما تم سداده من معاملات سابقة إلكترونيًا.

الإعفاء من الرسوم الإضافية التى تبلغ 5% على السداد النقدى للخدمات الحكومية والمفروضة بقرار وزير المالية بما يحقق ميزة مالية للمواطنين.

إمكانية مراجعة مدفوعات تلك الخدمات عن طريق البنك المصدر لبطاقة الدفع.

وفى حالات وجوب التوجه إلى وحدة التراخيص (كالحالات التى تتطلب فحص فنى) فإن السداد الإلكترونى يساعد فى اختصار الإجراءات داخل الوحدة وبالتالى إختصار زمن أداء الخدمة وكذا تقليل عدد مرات

التواجد بوحدات المرور، بما يعزز الإجراءات الاحترازية التى تكفل سلامة وصحة المواطنين.
فضلًا عن إمكانية تجديد رخص تسيير المركبات عن طريق قنوات فورى للسداد الإلكتروني.

يأتي ذلك إستمرارًا لإستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى التحول الرقمى وميكنة جميع الخدمات المقدمة للجماهير ولاسيما الخدمات التى تقدمها وحدات المرور.

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