كاتدرائية القديسة العذراء بأستراليا تحتفل بأربعين القمص لوقا سيداروس

أحتفلت كاتدرائية القديسة العذراء مريم والقديس مارمينا بسيدني الأسترالية؛ اليوم الاثنين؛ بتذكار الاربعين للمتنيح القمص لوقا سيداروس وذلك خلال القداس الإلهى الذى ترأسه الأنبا دانييل أسقف سيدنى وتوابعها بحضور كهنة الكنيسة إضافة إلى عدد محدود من شعب وشمامسة الكنيسة طبقًا للإجراءات الاحترازية التى فرضتها الحكومة الأسترالية لمنع انتشار فيروس كورونا.وفي عظة القداس أشار الأنبا دانييل أسقف سيدني إلى أن الكنيسة تحتفل بذكرى نياحة القديس يونان النبى كاتب سفر يونان؛ والتذكار السنوى لنياحة الأنبا بيشوى مطران دمياط وذكرى الأربعين للقمص لوقا سيداروس.وأشار أسقف سيدني خلال العظة إلى علاقته بـ المتنيح لوقا سيداروس الذى تحمل الاضطهاد مع الأساقفة والكهنة فى السجن عام ١٩٨١ ثمن لشهادته الحق؛ وعن محبته وقداسته واهتمامهم بالطلبة المغتربين بالاسكندرية.وعقب انتهاء القداس الإلهى تحدث الآباء الكهنة عن علاقتهم ومعرفتهم بالمتنيح القديس لوقا سيداروس.