الانتهاء من أعمال استراحة الأزهر الشريف بالأقصر (صور)

أنهت منطقة الأقصر الأزهرية الأعمال الإنشائية الخاصة بمبنى الأزهر الشريف، وهو عبارة عن مبنى استراحة فندقي، ليكون مقرًا لاستقبال كبار الزوار والضيوف بالأقصر، ليصبح علامة مضيئة للأزهر الشريف على أرض التاريخ والحضارة.وقالت المنطقة، إن هذا المبنى الفندقي الجديد يتميز بطابع خاص عبر قبة الصلاة البيضاء والتي يزينها هلال ذهبي، ويطل على النيل مباشرة بموقعه المتميز بجوار مبنى ديوان عام محافظة الأقصر.وأضافت أنه تم تسليم المبنى للإدارة المركزية لمنطقة الأقصر، وذلك بعدما تم إنهاء وضع اللمسات النهائية، والتي يشرف عليها الشيخ الدكتور خليفة محمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة.