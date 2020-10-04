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الأحد 04 أكتوبر 2020 الموافق 17 صفر 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البابا فرنسيس: كورونا أثبت فشل الرأسمالية

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 04:20 م
بابا الفاتيكان
بابا الفاتيكان
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قال البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، اليوم الأحد، إن وباء «كورونا» أثبت فشل "النظريات السحرية" لسوق الرأسمالية، وإن العالم يحتاج نوعا جديدا من السياسة التي تعزز الحوار والتضامن وترفض الحرب بأي ثمن.

وذكرت شبكة «يورو نيوز» أن البابا فرنسيس أوضح رؤيته للعالم بعد «كورونا»، عن طريق جمع العناصر الأساسية لتعاليمه الاجتماعية إلى تعهد جديد كان قد نشره في يوم رأس السنة، حيث رسمت وثيقة هذا التعهد فتاوى سابقة للبابا حول عدم عدالة الاقتصاد العالمي وتدميره الكوكب، مطالبا بتضامن إنساني أكبر لمناقشة مشاكل اليوم.

كان البابا فرنسيس قد رفض في وثيقة التعهد تبرير الكنيسة الكاثوليكية للحرب على أنها وسيلة مشروعة للدفاع عن النفس، قائلا إنه كان أمرا يجري على مر العصور، ولم يعد قابلا للتطبيق.

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