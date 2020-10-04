العربي لتجار مواد البناء: «انفراجة قريبة» وقرار التراخيص كان لازمًا

قال إبراهيم العربي، إن الفترة الماضية شهدت كثير من العشوائيات وكان لابد من إصدار قانون لإصدار التراخيص باشتراطات محددة حتي يتم الحد من تلك العشوائيات.وأضاف العربي، خلال اجتماع عقد علي هامش انتخابات الشعب بالاتحاد اليوم، إن تلك القرارات قد تكون صعبة، لكنها ضرورية ومهمة لصالح تطوير المناطق العشوائية وتقليل التعدي على الأراضي الزراعية، ولا بد أن نفكر في وطننا قبل أن نفكر في أنفسنا.وتابع يجب أن نقف بجانب الدولة حتى نستطيع تطوير المناطق والمباني.ووجه رسالة لتجار مواد البناء بالتماسك خلال الفترة الحالية، قائلا: "هناك انفراجة قريبة لقطاع مواد البناء الفترة المقبلة".