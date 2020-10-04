«عبدالعال» مهنئًا السيسى بذكرى نصر أكتوبر: تحية لشعب مصر الأبي
الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:15 م
كريمة أبو زيد و السيد السعدنيطباعة
بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبه الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.
وقال عبدالعال، في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام".
وأضاف: "إنه ليوم مشهود سجّله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض والعرض".
وتابع: "لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ أودعكم الشعب أمانته- أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".
واختتم: "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيّب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة في تعقبهم خفافيش الظلام المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر الطيبة.. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".
وقال عبدالعال، في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم خاضت مصر معركة السلام".
وأضاف: "إنه ليوم مشهود سجّله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته، فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض والعرض".
وتابع: "لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ أودعكم الشعب أمانته- أن تبقى قواتنا المسلحة قوية مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".
واختتم: "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيّب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة في تعقبهم خفافيش الظلام المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر الطيبة.. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".