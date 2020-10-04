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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«عبدالعال» مهنئًا السيسى بذكرى نصر أكتوبر: تحية لشعب مصر الأبي

الأحد 04/أكتوبر/2020 - 01:15 م
الدكتور على عبدالعال
الدكتور على عبدالعال
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
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بعث الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبه الذكرى الـ47 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.

وقال عبدالعال، في نص برقيته: "فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ‏تهل علينا في السادس من أكتوبر ذكرى عزيزة على نفوس المصريين جميعًا، وهي ‏ذكرى ملحمة انتصار شعب مصر العظيم وجيشه البطل، يوم استعاد فيه المقاتل المصري ‏كرامته، يوم أن عبر هذا الوهم الذى طال، وحائط الحزن الذى امتد، فأعاد لمصر وأمتنا ‏العربية شموخًا فقدناه، بعد أن ارتفعت راياتنا عالية خفاقة، عزيزة نواصيها، وبفضلهم ‏خاضت مصر معركة السلام". ‏

وأضاف: "إنه ليوم مشهود سجّله التاريخ لرجال قواتنا المسلحة الباسلة في أنصع صفحاته، ‏فصدقوا ما عاهدوا الله عليه، وما تخلّفوا عن عهد، وما نقضوا قسمًا، هو الحفاظ على الأرض ‏والعرض".‏

وتابع: "لقد حرصتم يا سيادة الرئيس- منذ أودعكم الشعب أمانته- أن تبقى قواتنا المسلحة قوية ‏مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا لتبقى مصر آمنة مستقرة تنحني أمامها الجباه إجلالًا وإكبارًا".‏

واختتم: "تحية لشعب مصر الأبي بنسيجه الوطني المتماسك، الذي مثل حائط الصد في ‏التحام لم يشهده التاريخ المعاصر، مع أبناء قواته المسلحة، وتحية لصاحب قرار الحرب ‏والسلام المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيّب الله ثراه، وتحية لشهدائنا الأبرار ‏الذين كتبوا بدمائهم هذه الملحمة الخالدة، ولا يزالون يفتدون الوطن بأرواحهم الطاهرة ‏في تعقبهم خفافيش الظلام المفسدين في الأرض لاستئصال شأفتهم من أرض مصر ‏الطيبة.. وكل عام وسيادتكم بخير ومصر آمنة مستقرة".

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